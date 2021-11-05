Генсек ООН назначил канадца Колина Стюарта главой миротворцев на Кипре

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг назначил канадца Колина Стюарта своим спецпредставителем и главой Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте всемирной организации.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня объявил о назначении канадца Колина Стюарта на пост своего нового специального представителя и главы ВСООНК. Господин Стюарт также будет исполнять роль заместителя спецсоветника генсека на Кипре", - говорится в сообщении.

На новом посту опытный дипломат Стюарт заменит свою соотечественницу Элизабет Спехар, которая занимала эту должность с 2016 года. Отмечается, что канадец до этого назначения четыре года возглавлял миротворческую миссию МИНУРСО в Западной Сахаре, и порядка трех десятилетий работает в сфере международных отношений.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.