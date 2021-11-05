Минюст США подал в суд на власти Техаса в связи с принятым в штате законом о голосовании

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры страны, подало в четверг иск против Техаса в связи с ограничениями в принятом в штате законе об избирательном праве. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

"Наша демократия зависит от права избирателей голосовать и добиваться подсчета голосов. Министерство юстиции продолжит использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для защиты этого фундаментального столпа нашего общества", - отметил министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарленд в связи с подачей иска.

Министерство обвиняет Техас, где у власти находятся республиканцы, в нарушении американского закона об избирательных правах в связи с рядом принятых ограничений. Ведомство также считает, что Техас нарушил Закон о гражданских правах 1964 года, поскольку теперь штат будет отбраковывать отправленные по почте избирательные бюллетени с ошибками в оформлении или упущениями.

В сентябре в Техасе вступил в силу один из самых строгих в стране законов об избирательном праве. Ранее Минюст США подал аналогичный иск против властей штата Джорджия, которые приняли похожий закон. Американский президент-демократ Джо Байден подверг критике власти Техаса за намерение затруднить процесс голосования в штате.

Предыдущий американский лидер Дональд Трамп и другие республиканцы после состоявшихся в ноябре 2020 года выборов заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация демократа Байдена.

Во многих американских штатах, где у власти находятся республиканцы, в последние месяцы предпринимаются попытки ужесточить контроль при проведении голосования. Демократы критикуют данные инициативы. Они обвиняют республиканцев в стремлении в своих политических интересах затруднить процесс голосования.