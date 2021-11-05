Парламент Перу утвердил состав второго за три месяца кабмина президента Педро Кастильо

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 ноября. /ТАСС/. Конгресс Республики Перу (однопалатный парламент) в четверг утвердил состав правительства президента Педро Кастильо, выразив вотум доверия кабинету министров во главе с Миртой Васкес.

"68 голосами за, 56 - против и с одним воздержавшимся пленум Конгресса выразил вотум доверия кабинету министров", - говорится на странице парламента в Twitter.

"Благодаря вотуму доверия, выраженному Конгрессом, мы продолжим непрерывно бороться за перемены, в которых нуждается народ", - прокомментировал в Twitter решение парламента президент.

Это уже второй состав кабмина с момента вступления Кастильо в должность президента 28 июля. Первым премьером глава государства назначил своего соратника из леворадикальной партии "Свободное Перу" Гидо Бельидо Угарте. Кабмин под его руководством был утвержден Конгрессом только через месяц, так как парламентарии выражали озабоченность составом правительства. 6 октября Кастильо принял отставку Бельидо, объяснив это необходимостью "повышения управляемости" и сохранения "равновесия между властями", и привел к присяге новый кабмин во главе с Васкес.

Согласно перуанскому законодательству, в случае вынесения вотума недоверия правительству президент должен объявить о создании нового кабинета. После этого парламент должен проголосовать по вопросу доверия новому составу правительства. В случае повторного объявления недоверия правительству глава государства имеет право распустить парламент и назначить новые выборы в законодательный орган Перу.