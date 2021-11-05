Парламент Израиля утвердил бюджет страны на 2022 год

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Кнессет (парламент) утвердил в пятницу государственный бюджет Израиля на 2022 год. Об этом сообщает радиостанция Kan.

Радиостанция указывает, что основной финансовый документ страны на следующий год был одобрен 59 голосами против 56. В четверг Кнессет утвердил госбюджет на текущий год 61 голосом против 59.

Kan отмечает, что обсуждение законопроектов, связанных с бюджетами на 2021 и 2022 годы, началось утром во вторник и завершилось после в общей сложности 66 часов оживленных парламентских прений утверждением основных финансовых законов на два года. По закону, если бы госбюджет на текущий год не прошел бы через Кнессет до 14 ноября, были бы автоматически объявлены досрочные выборы. Для того, чтобы не допустить такой ситуации, члены правительственной коалиции во главе с премьером Нафтали Беннетом договорились начать голосование по финансовым документам в парламенте за 10 дней до крайней даты с тем, чтобы у депутатов было время уладить все разногласия в случае их возникновения, указывает радиостанция.

Финансовая комиссия Кнессета 28 октября одобрила проекты госбюджетов Израиля на 2021-2022 годы к рассмотрению парламентом во втором и третьем чтениях после внесения поправок. В первом чтении документы были утверждены парламентом 2 сентября.

В предыдущий раз израильский парламент смог утвердить бюджет страны три с половиной года назад. Неспособность принять основной финансовый документ государства после марта 2018 года привела, в частности, к развалу предыдущего правительства Биньямина Нетаньяху. Беннет принес присягу в качестве главы израильского кабмина 13 июня.