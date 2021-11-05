Блинкен призвал стороны конфликта в Эфиопии к переговорам без условий

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал участников конфликта в Эфиопии к переговорам без предварительных условий.

"Конфликт в Эфиопии должен быть остановлен. Мирные переговоры следует начать незамедлительно без предварительных условий в целях достижения прекращения огня", - написал Блинкен в пятницу на своей странице в Twitter.

Совет министров Эфиопии 2 ноября объявил режим чрезвычайного положения по всей стране для защиты населения от повстанцев Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Ранее руководство НФОТ подписало соглашение о совместных действиях с сепаратистской группировкой "Армия освобождения Оромо" с целью свержения федерального правительства Эфиопии. Мятежники уже объявили о намерении взять в ближайшее время под контроль столицу страны - город Аддис-Абеба.