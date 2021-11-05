Мирзиёев уволил министра информационных технологий за ограничение доступа к соцсетям

ТАШКЕНТ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом уволил министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрата Садикова, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Указом президента Республики Узбекистан министр информационных технологий и связи Шухрат Мухамеджанович Садыков освобожден от занимаемой должности", - говорится в сообщении. Местные СМИ сообщают, что Садыков отправлен в отставку за принятые в среду решения по ограничению доступа к ряду социальных сетей.

Также отправлен в отставку советник премьер-министра, руководитель департамента правительства по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжон Умаров.

3 ноября Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций ("Узкомназорат") сообщила, что из-за нарушений законодательства о персональных данных в республике ограничивается доступ к Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, Skype, YouTube и другим популярным соцсетям и платформам. В госинспекции уточнили, что ограничения введены из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами республики.

Через несколько часов пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов сообщил, что по инициативе Мирзиёева все ограничения отменены и что в ближайшее время функционирование соцсетей восстановится в полном объеме. При этом пресс-секретарь добавил, что начальник "Узкомназорат" Голибшер Зияев освобожден от занимаемой должности "за ошибочные и несогласованные действия". Асадов отметил, что в связи с произошедшим будет проведено расследование. "По его итогам в отношении всех руководителей, ответственных за случившееся, будут применены соответствующие меры", - подчеркнул он.

В соответствии с законом "О персональных данных" с 15 апреля текущего года все интернет-ресурсы обязаны хранить такую информацию на территории республики. В конце октября Мирзиёев подписал закон об усилении ответственности за нарушения законодательства о персональных данных, который наряду с административной теперь предусматривает и уголовную ответственность.