Вице-премьер Молдавии по реинтеграции заявил об отставке

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции, главный переговорщик по приднестровскому урегулированию Владислав Кульминский заявил о своей отставке.

"По личным причинам я подал заявление об уходе с должности заместителя премьер-министра по реинтеграции. Недавние семейные события требуют моего физического присутствия практически безостановочно, что больше не позволяет мне продолжать полностью посвящать себя задачам, которые принадлежат моей должности", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении.

Кульминский поблагодарил президента и премьера за оказанное доверие.

Осенью 2021 года Кульминский в составе молдавской правительственной делегации участвовал в переговорах по газовой проблеме. До назначения в правительство работал в структурах по урегулированию конфликтов ООН, также являлся одним из учредителей Института стратегических инициатив.