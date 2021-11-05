Спикер парламента Монголии отметил активное сотрудничество страны с ЕАЭС

УЛАН-БАТОР, 5 ноября. /ТАСС/. Монголия активно работает и сотрудничает с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил в пятницу председатель Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар на встрече с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым.

"Мы сейчас активно работаем и сотрудничаем с Евразийским экономическим союзом. Проводится соответствующее исследование по возможности устранения тарифных и нетарифных барьеров. Нам необходимо какое-то время, чтобы подвести наши стандарты к тем стандартам, которые существуют в этом союзе", - сказал он.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что Монголия рассматривает возможность заключения соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателя предоставлен Молдавии, Кубе и Узбекистану.