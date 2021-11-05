В ЮАР ввели режим веерного отключения электричества

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Веерные отключения электричества возобновились в пятницу на всей территории Южно-Африканской Республики после короткого перерыва на время проведения 1 ноября местных выборов и подсчета голосов.

Государственный электрохолдинг Eskom, на который приходится 95% всей генерируемой в ЮАР электроэнергии, объявил, что 5 ноября с 11:00 по местному времени (12:00 мск) из-за нехватки электроэнергии ее подача будет отключаться на 5 часов в сутки для всех потребителей. "В результате выхода из строя оборудования на ТЭС в Тутуке мы вынуждены прибегнуть к режиму экономии электроэнергии, - сообщил холдинг в размещенном на своем портале заявлении. - Отключения продлятся в ближайшие несколько дней".

В 70-е годы прошлого века в ЮАР была создана мощная энергетическая база, которая обеспечивала в том числе ритмичную работу промышленности страны и горнодобывающих производств. Однако со временем слабый менеджмент и низкая культура обслуживания имеющегося оборудования привели к тому, что Eskom не может надежно обеспечивать производство электроэнергии. С 2014 года в ЮАР начались все более продолжительные веерные отключения электричества в домах и на предприятиях.

Одновременно задолженность Eskom достигла 464 млрд рандов (более $30 млрд). Этот долг возник в первую очередь из-за превышения почти в три раза стоимости строительства двух гигантских работающих на угле электростанций Медупи и Кузиле, которые не могут выйти на проектную мощность из-за инженерных ошибок, допущенных при создании их паровых котлов. Правительство страны разработало программу увеличения генерирующих мощностей, в том числе за счет строительства новой АЭС.