В Раде попросили создать комиссию для расследования причин смерти депутата Полякова

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Анна Скороход выступила с предложением создать временную следственную комиссию в парламенте для расследования причины смерти 8 октября депутата Антона Полякова. С такой просьбой она обратилась с трибуны парламента в пятницу, назвав смерть коллеги убийством.

"Я прошу создать временную следственную комиссию, благодаря которой мы сможем полноценно разобраться в этом деле и прийти к тому или иному выводу о его смерти - убийстве", - сказала она. Скороход уверена, что обнародованная правоохранительными органами информация о содержании наркотических веществ в крови Полякова "безосновательна и не имеет ни одного шанса на жизнь". "Он герой нашего времени, которого жестоко убили, и мы как коллеги должны разобраться в этом деле", - настаивает она.

До этого в пятницу парламент проголосовал за отстранение депутата от фракции правящей партии "Слуга народа" Галину Третьякову на пять пленарных заседаний за то, что после кончины Полякова она в партийном чате написала, что теперь стало на одного врага меньше.

Ранее Скороход уже заявляла, что Поляков стал жертвой убийства. По ее словам, он не принимал наркотики, также Скороход сообщила, что состояла с Поляковым в близких отношениях.

Киевская городская прокуратура 8 октября сообщила, что Поляков умер на 34-м году жизни в столице Украины во время поездки в такси. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Позднее представитель МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в организме Полякова обнаружен алкоголь и метадон, однако добавил, что следствие еще выясняет, как это могло повлиять на смерть депутата. Позже первый заместитель главы МВД Евгений Енин заявил, что в организме умершего депутата, помимо алкоголя и метадона, были обнаружены следы димедрола. Он также отмечал, что пока доказательства его убийства не найдены.

Поляков стал депутатом Верховной рады в 2019 году, его кандидатура была выдвинута президентской партией "Слуга народа" от Черниговской области. Позже политик был исключен из партии и присоединился к депутатской группе "За будущее".