СМИ: один полицейский серьезно пострадал в ходе беспорядков на юге Франции

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Один полицейский получил серьезную травму глаза в ходе массовых беспорядков, произошедших в коммуне Фрежюс на юге Франции в ночь на пятницу. Об этом сообщает телеканал BFM.

По его данным, беспорядки в квартале Габель произошли примерно в 22:40 по местному времени (00:40 мск) и продолжались более трех часов. Вандалы подожгли экскаватор и несколько автомобилей, а также мусорные баки. Прибывшие на место сотрудники полиции подверглись нападению с применением камней и бутылок с зажигательной смесью. В подкрепление им прибыли сотрудники правоохранительных органов из Тулона и Драгиньяна. В общей сложности два человека были задержаны.

Данный район регулярно становится местом столкновений с силами правопорядка. В середине октября полицейские несколько раз были вынуждены применять газовые гранаты и ружья с резиновыми пулями, чтобы защититься от агрессивно настроенных граждан. По предварительным данным, нападения произошли после антинаркотического рейда и задержания нескольких подозреваемых в распространении наркотиков. Похожие столкновения происходили весной этого года, тогда также несколько полицейских получили ранения.