Меркель примет участие в запланированной в Париже конференции по Ливии

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. И. о канцлера Германии Ангела Меркель 12 ноября посетит французскую столицу, где примет участие в конференции по Ливии. Об этом заявил в пятницу журналистам в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"В пятницу канцлер по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона отправится в Париж", - сказал он. В числе других участников конференции он назвал представителей Италии, Ливии и ООН.

"В центре внимания будут предстоящие парламентские выборы и вывод иностранных войск", - добавил Зайберт. По его словам, цель Берлина - поддержать Ливию на пути к долгосрочному решению конфликта.