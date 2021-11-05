Папа Римский Франциск совершит апостольскую поездку в Грецию и на Кипр в начале декабря

ВАТИКАН, 5 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск отправится в очередную апостольскую поездку на Кипр и в Грецию. Как сообщил в пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, она состоится со 2 по 6 декабря и будет включать посещение Лесбоса.

"Папа Франциск будет на Кипре со 2 по 4 декабря, где посетит Никосию, и с 4 по 6 декабря в Греции, где посетит Афины и остров Лесбос", - сказал Бруни.

В 2016 году Франциск уже посещал Лесбос, где побывал в лагере беженцев вместе с православными иерархами - патриархом Константинопольским Варфоломеем и архиепископом Афинским и всея Греции Иеронимом II. Однако во время того короткого паломничества понтифик не останавливался в Греции.

Ранее предполагалось, что Франциск заедет и на Мальту. Поездка на остров уже была запланирована на май 2020 года, но отложена из-за пандемии.