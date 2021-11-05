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Генпрокуратура Литвы сообщила, что по делу о беспорядках у Сейма привлекли 85 человек

По месту жительства подозреваемых проведены обыски

ВИЛЬНЮС, 5 ноября. /ТАСС/. Более 80 человек привлечены в качестве подозреваемых в организации беспорядков 10 августа у здания Сейма (парламента) Литвы, а также участии в них. Об этом в пятницу сообщила Генпрокуратура республики.

"Круг подозреваемых после предъявления обвинений еще ряду лиц расширился до 85 человек", - отмечается в сообщении. В конце сентября таких было 62 человека.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски. При этом было обнаружено огнестрельное и холодное оружие, на которое не имелось разрешений. Данным лицам предъявлены дополнительные обвинения по факту незаконного владения оружием. С подозреваемых взята подписка о невыезде.

На митинг 10 августа этого года в столице у здания парламента собралось около 5 тыс. человек. Они выступали против намерения правительства ограничить права тех, кто не привился от коронавируса. По истечении согласованного с властями срока проведения акции несколько сотен человек остались у Сейма и заблокировали выходы из здания, тем самым не давая депутатам выйти. Произошли столкновения с полицией. По факту организации беспорядков все это время ведется следствие.

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