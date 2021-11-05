Профильный комитет Рады просит МВД расследовать задержание депутата Кивы

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас направит запрос министру внутренних дел Денису Монастырскому на проведение служебного расследования по вопросу задержания полицией на 3,5 часа депутата парламента от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ильи Кивы. Об этом сообщается в пятницу на сайте партии.

"Обращение к главе МВД Денису Монатырскому о проведении служебного расследования и разъяснения, почему человека (Киву - прим. ТАСС) 3,5 часа задерживали без каких-либо пояснений, принято. Я обращусь к министру внутренних дел", - сказал Ионушас после голосования в комитете по обращению к главе МВД.

В свою очередь член комитета Артем Дмитрук отметил важность коллективной реакции парламентариев на такие действия правоохранителей по отношению к депутату.

В ходе выступления на заседании комитета Кива подчеркнул, что остановка его автомобиля правоохранителями на Столичном шоссе в Киеве 1 ноября произошла в нарушение всех норм. "На трассе в черте Киева мой автомобиль был остановлен, мне были предъявлены обвинения в нарушении ПДД, но это всего лишь была провокация. Мою машину разблокировали спустя 3,5 часа, и у меня есть информация, что это была спланированная операция в отношении меня", - сказал Кива. Он отметил, что "за нарушение ПДД не приезжает спецподразделение, следственно-оперативная группа и уголовный розыск в составе тридцати человек".

Автомобиль Кивы 1 ноября был остановлен в Киеве сотрудниками полиции, которые усомнились в подлинности документов на машину. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Через несколько часов депутата отпустили. Кива заявил, что на него "идет системное давление и его пытаются вывести из равновесия".