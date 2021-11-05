Эстония заявила, что рассчитывает стать лидером в области космической кибербезопасности

ТАЛЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Эстония рассчитывает стать одним из мировых лидеров в области космической кибербезопасности. Об этом заявил в пятницу министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Андрес Сутт.

"Эстония не отправляет ракеты в космос, но как цифровое государство может быть одним из лидеров в области космической киберзащиты, - приводит его слова портал ERR. - Нас считают надежным партнером, который может поделиться с космической сферой своим опытом, например, в области разработки программного обеспечения для авиации, технологий блокчейна, учений по кибербезопасности и в области цифрового государства".

Как отметил министр, 10-11 ноября в Таллине впервые пройдет международная конференция по кибер- и космической безопасности. В ней примут участие эксперты таких международных организаций, как Европейское космическое агентство, Центр компетенции по киберзащите НАТО, Еврокомиссия, а также компании Airbus и других.

Участники будут выступать в Таллине, при этом слушать их выступления можно будет бесплатно с помощью трансляции в интернете.