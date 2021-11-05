AFP: епископы Франции признали ответственность церкви за домогательства священников

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Католическая церковь Франции несет "институциональную ответственность" за сотни тысяч случаев домогательств и сексуального насилия со стороны священников, которые произошли начиная с середины прошлого века. Об этом сообщил в пятницу председатель конференции католических священников Франции Эрик де Мулен-Бофор, его слова приводит агентство AFP.

По его словам, к соответствующему заключению пришли около 120 священнослужителей, которые собрались в коммуне Лурд 5 ноября, чтобы обсудить доклад Независимой комиссии по расследованию сексуальных преступлений в церкви (CIASE). Они признали, что подобные действия совершались систематически и "стали возможны, благодаря общему контексту, действиям, менталитету и внутренним практикам церкви". "Эта ответственность обязывает восстановить справедливость и возместить ущерб", - сказал де Мулен-Бофор.

5 октября во Франции был опубликован доклад CIASE, согласно которому не менее 216 тыс. несовершеннолетних стали жертвами преступлений на сексуальной почве, совершенных представителями католической церкви во Франции с 1950 по 2020 год. Папа Римский Франциск выразил глубокое огорчение в связи со случаями в лоне церкви сексуального насилия над несовершеннолетними во Франции и назвал это поводом для собственного стыда.

Де Мулен-Бофор, комментируя выводы комиссии, заявил, что "тайна исповеди выше законов Пятой Республики". Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти опроверг это утверждение, отметив, что "тайна исповеди не является чем-то абсолютным, как и медицинская тайна". По его словам, священник не обязан соблюдать данную тайну в случае, если ему становится известно о совершенных сексуальных преступлениях, в том числе по которым наказание отменено по сроку давности.