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СМИ: повстанцы Тыграя с союзниками захватили город Шева Робит на севере Эфиопии

По данным телеканала Tigrai TV, цель повстанцев - установление контроля над расположенным южнее городом Дебре Бирхан, который отстоит от Аддис-Абебы на 130 километров

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Повстанцы Тыграя в совместной операции с силами "Армии освобождения Оромо" захватили город Шева Робит в 220 километрах к северо-востоку от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Об этом сообщил в пятницу региональный телеканал Tigrai TV, который контролирует Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ).

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По его данным, целью повстанцев является установление контроля над расположенным южнее городом Дебре Бирхан, который отстоит от Аддис-Абебы на 130 километров. Подтверждений из независимых источников данной информации нет.

Позднее в пятницу ожидается подписание девятью крупнейшими повстанческими группировками Эфиопии, включая НФОТ, соглашения о создании объединенного фронта с целью борьбы с федеральным правительством страны во главе с премьер-министром Абием Ахмедом.

Повстанцы Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, они захватили ряд городов в штате Амхара. В начале текущей недели в районе города Кемисе в 325 километрах к северу от Аддис-Абебы произошло соединение повстанческих отрядов Тыграя с силами сепаратистов из "Армии освобождения Оромо". НФОТ и "Армия освобождения Оромо" подписали в августе соглашение о совместных действиях против федерального правительства Эфиопии для его свержения.

Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе. Командование НФОТ объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня, однако ситуация может измениться. В свою очередь руководство "Армии освобождения Оромо" заявило, что ее отряды намерены подойти и окружить Аддис-Абебу. "Армия освобождения Оромо" является военным крылом "Фронта освобождения Оромо". Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штата Оромия - самого густонаселенного региона Эфиопии.

В минувший вторник власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.

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