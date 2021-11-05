Более 1 тыс. спасенных в море мигрантов ждут на судах НПО захода в итальянский порт

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Более тысячи спасенных в Средиземноморье мигрантов ожидают на бортах двух судов неправительственных организаций разрешения на заход в порт в Италии. Как сообщает в пятницу итальянская радиостанция Radio 1, оба судна стоят у берегов острова Сицилия в ожидании предписания местных властей.

Около 800 мигрантов, среди которых много детей и беременных женщин, находятся на борту судна немецкой НПО Sea Eye. Еще почти 250 мигрантов находятся на борту Ocean Viking.

Согласно данным МВД, с начала года в Италию по морю прибыли более 55 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем за тот же период в 2020 году и в пять раз больше по сравнению с 2019 годом.

Италия объявила об организации приема по гуманитарным коридорам благодаря соглашению о сотрудничестве МИД, МВД, Конференции итальянских епископов и католической общины Святого Эгидия 1,2 тыс. афганцев через соседние с Афганистаном страны - Иран и Пакистан.