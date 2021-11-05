Полиция Колумбии задержала россиянина, разыскиваемого за связи с террористами

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция Колумбии задержала россиянина, объявленного в международный розыск Россией по обвинению в участии в деятельности террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщил в пятницу генеральный директор колумбийской полиции Хорхе Варгас.

"Гражданин России Владимир Таранец, известный по прозвищу Али Али, которого власти его страны указывают как члена террористической группировки "Исламское государство", был пойман в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе", - написал Варгас в Twitter.

"Мы связались с руководством российской полиции, чтобы начать процесс экстрадиции", - сказал Варгас в видеообращении, опубликованном в соцсети.

По его словам, Таранец был объявлен в международный розыск в 2013 году. "Этот человек, который с 2013 года принимал участие в деятельности террористических группировок в Сирии, приехал из Турции и собирался направиться в Гватемалу", - отметил Варгас.