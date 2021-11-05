Госдепартамент рекомендовал американцам незамедлительно покинуть Эфиопию

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Власти США рекомендуют американским гражданам, находящимся в Эфиопии, как можно скорее уехать из этой страны. Соответствующее уведомление опубликовано в пятницу на сайте Госдепартамента.

"Ситуация в сфере безопасности в Эфиопии очень изменчива. Мы рекомендуем гражданам США в Эфиопии покинуть страну как можно скорее", - отметили представители ведомства. Ранее в Госдепартаменте заявили, что американцам не следует ездить в Эфиопию "из-за вооруженного конфликта, беспорядков, нарушения связи, преступности, возможности терактов и похищений в приграничных районах".

Совет министров Эфиопии 2 ноября объявил режим чрезвычайного положения по всей стране для защиты населения от повстанцев Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Ранее руководство НФОТ подписало соглашение о совместных действиях с сепаратистской группировкой "Армия освобождения Оромо" с целью свержения федерального правительства Эфиопии. Мятежники уже объявили о намерении взять в ближайшее время под контроль столицу страны - город Аддис-Абеба.