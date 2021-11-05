Прокуроры Молдавии выдвинули новое обвинение против покинувшего страну олигарха Плахотнюка

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Против бывшего лидера Демократической партии Молдавии (ДПМ), олигарха Владимира Плахотнюка выдвинули новое обвинение по делу о хищениях у занимающейся сбором и продажей металлов госкомпании Metalferos. Об этом сообщила в пятницу телеканалу "ТВ-8" пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мариана Керпек.

"Обвинение касается дела Metalferos. Плахотнюк обвиняется по трем статьям: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег", - сказала Керпек.

Прокуроры считают Плахотнюка главным обвиняемым в деле о хищении €1 млрд из банков страны. Ему предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. В России он заочно осужден, в том числе по обвинениям в наркоторговле и легализации средств, полученных преступным путем.

Олигарх бежал из Молдавии после смены власти в июне 2019 года. Он отправился в Майами через территорию Украины после встречи с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом. Власти Молдавии направили Вашингтону запрос на его экстрадицию с целью привлечения олигарха к ответственности, однако получили отказ. Позднее посол сообщил журналистам, что олигарх добровольно покинул США 28 августа прошлого года после того, как ему и членам его семьи запретили въезд на американскую территорию.

По сообщениям СМИ Молдавии, перебравшийся из США в Турцию Плахотнюк стал гражданином этой страны по программе "Гражданство в обмен на инвестиции", а турецкое законодательство запрещает выдачу собственных граждан иностранным государствам.