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В США изучат все возможные версии возникновения "гаванского синдрома"

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, установление причин возникновения "аномальных инцидентов со здоровьем" было одной из главных задач администрации президента США Джо Байдена с первого дня работы

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. США намерены изучить все возможные версии возникновения у американских госслужащих "аномальных инцидентов со здоровьем", называемых в прессе "гаванским синдромом". Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, выступая в пятницу в Госдепартаменте.

"Все представители американского правительства, а особенно - Госдепартамента, нацелены на то, чтобы выяснить, кто и что провоцирует эти инциденты, обеспечить помощь пострадавшим и обезопасить наших людей", - подчеркнул Блинкен. Он отметил, что установление причин возникновения "аномальных инцидентов со здоровьем" было "одной из первоочередных задач администрации [президента США Джо Байдена] с первого дня работы".

Блинкен в связи с этим объявил о новых назначениях в рамках усилий Госдепартамента по оказанию помощи пострадавшим в результате указанных инцидентов. Координатором рабочей группы по реагированию на инциденты со здоровьем в структуре Госдепе назначен первый заместитель помощника госсекретаря Джонатан Мур. Маргарет Уехара, являвшаяся в 2015-2018 гг. послом США в Черногории, возглавит команду специалистов, которые займутся распределением помощи между пострадавшими сотрудниками ведомства.

В минувшую среду директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заверил, что американское правительство ведет "очень серьезное расследование" случаев выявления "гаванского синдрома". Выступая на слушаниях в постоянном специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Бернс отметил, что в ЦРУ это разбирательство координирует оперативный сотрудник, "сыгравший центральную роль в успешной охоте за [международным террористом Усамой] бен Ладеном более 10 лет тому назад".

"Акустические атаки" или стрекот сверчков?

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а штат дипломатической миссии Кубы в Вашингтоне был сокращен по требованию американской стороны на 15 человек.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты предположили, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

В последующие годы появились сообщения о том, что данному воздействию подвергались госслужащие США в ряде других стран. У некоторых из этих людей якобы были выявлены симптомы, которые в США называют "гаванским синдромом".

Бернс признал в интервью американскому Национальному общественному радио 22 июля 2021 года, что причина "гаванского синдрома" не установлена. При этом он не исключил причастности России к предположительно имевшим место атакам на сотрудников разведки и госслужащих США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 2017 году назвала абсурдом попытки увидеть заинтересованность Москвы в инцидентах на Кубе. Российское внешнеполитическое ведомство ранее в этом году также подвергало критике ряд публикаций в западных СМИ о якобы имевшей место причастности РФ к предполагаемым случаям "гаванского синдрома" у американских дипломатов в Вене и Берлине.

Между тем, как упомянула вскользь в конце сентября в своей статье об отзыве резидента ЦРУ из Вены газета The Washington Post, Федеральное бюро расследований (ФБР) США якобы пришло к заключению о том, что данное недомогание имеет психическое, а не физическое происхождение. О том, что ФБР сделало такой вывод, ранее публично не сообщалось.

Теги
СШАБлинкен, Энтони
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