В США изучат все возможные версии возникновения "гаванского синдрома"

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. США намерены изучить все возможные версии возникновения у американских госслужащих "аномальных инцидентов со здоровьем", называемых в прессе "гаванским синдромом". Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, выступая в пятницу в Госдепартаменте.

"Все представители американского правительства, а особенно - Госдепартамента, нацелены на то, чтобы выяснить, кто и что провоцирует эти инциденты, обеспечить помощь пострадавшим и обезопасить наших людей", - подчеркнул Блинкен. Он отметил, что установление причин возникновения "аномальных инцидентов со здоровьем" было "одной из первоочередных задач администрации [президента США Джо Байдена] с первого дня работы".

Блинкен в связи с этим объявил о новых назначениях в рамках усилий Госдепартамента по оказанию помощи пострадавшим в результате указанных инцидентов. Координатором рабочей группы по реагированию на инциденты со здоровьем в структуре Госдепе назначен первый заместитель помощника госсекретаря Джонатан Мур. Маргарет Уехара, являвшаяся в 2015-2018 гг. послом США в Черногории, возглавит команду специалистов, которые займутся распределением помощи между пострадавшими сотрудниками ведомства.

В минувшую среду директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заверил, что американское правительство ведет "очень серьезное расследование" случаев выявления "гаванского синдрома". Выступая на слушаниях в постоянном специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Бернс отметил, что в ЦРУ это разбирательство координирует оперативный сотрудник, "сыгравший центральную роль в успешной охоте за [международным террористом Усамой] бен Ладеном более 10 лет тому назад".

"Акустические атаки" или стрекот сверчков?

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а штат дипломатической миссии Кубы в Вашингтоне был сокращен по требованию американской стороны на 15 человек.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты предположили, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

В последующие годы появились сообщения о том, что данному воздействию подвергались госслужащие США в ряде других стран. У некоторых из этих людей якобы были выявлены симптомы, которые в США называют "гаванским синдромом".

Бернс признал в интервью американскому Национальному общественному радио 22 июля 2021 года, что причина "гаванского синдрома" не установлена. При этом он не исключил причастности России к предположительно имевшим место атакам на сотрудников разведки и госслужащих США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 2017 году назвала абсурдом попытки увидеть заинтересованность Москвы в инцидентах на Кубе. Российское внешнеполитическое ведомство ранее в этом году также подвергало критике ряд публикаций в западных СМИ о якобы имевшей место причастности РФ к предполагаемым случаям "гаванского синдрома" у американских дипломатов в Вене и Берлине.

Между тем, как упомянула вскользь в конце сентября в своей статье об отзыве резидента ЦРУ из Вены газета The Washington Post, Федеральное бюро расследований (ФБР) США якобы пришло к заключению о том, что данное недомогание имеет психическое, а не физическое происхождение. О том, что ФБР сделало такой вывод, ранее публично не сообщалось.