Меркель призвала к диалогу с Россией, отметив особенность отношений стран

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель считает необходимым сохранение диалога с Россией, несмотря на все разногласия. Об этом она заявила в пятницу в Берлине на церемонии вручения ей медали Вальтера Ратенау - немецкого промышленника, политического деятели и писателя (1867-1922), а также министра иностранных дел Германии, участвовавшего в подписании в 1922 году Рапалльского договора с Советской Россией.

"Отношения Германии и России всегда были особенными", - подчеркнула Меркель. Она утверждала, что ситуация на Украине и вокруг Крыма нарушила европейский порядок. "Это вернуло неопределенность в Европу. Многие наши восточные партнеры ощущают эту неуверенность еще сильнее, чем мы", - сказала и. о. канцлера. "Поэтому мы должны найти ответы на дестабилизирующие действия России на Западе и атаки нового типа, например в киберпространстве", - считает она.

"При этом нам необходимо оставаться в диалоге с Россией. Одно не исключает другого, я считаю, скорее наоборот", - полагает и.о. канцлера. Она также указала на то, что Берлин и Париж привержены Минским соглашениям и работе в нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины и намерены согласовывать свой курс в отношении России с ЕС, США и в рамках формата "Большой семерки".

И.о. канцлера напомнила о Рапалльском договоре с Советской Россией. "Подписание этого соглашения было тогда спорным шагом, оно было частью долгосрочной стратегии Ратенау вернуть Германию после Первой мировой войны в мировое сообщество", сказала она. "Но мы знаем, чем закончились эти усилия", - заметила и. о. главы правительства ФРГ, имея в виду приход к власти национал-социалистов и Вторую мировую войну.

Меркель вручена медаль Ратенау за "выдающиеся заслуги во внешней политике". В разные годы Институт Вальтера Ратенау присуждал награду в том числе экс-главе МИД ФРГ Гансу-Дитриху Геншеру, бывшему премьеру Израиля Шимону Пересу, экс-премьеру Польши и экс-главе Евросовета Дональду Туску и другим политикам.