Премьер Молдавии одобрила отставку вице-премьера по приднестровской проблематике

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица одобрила отставку ответственного за приднестровское урегулирование вице-премьера Владислава Кульминского. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабинета министров.

"Гаврилица приняла к сведению решение чиновника и подписала заявление об отставке", - уточняется в сообщении. "Мы сожалеем о решении нашего коллеги Владислава Кульминского, но также понимаем личные обстоятельства. Я хотела бы выразить благодарность за его старательную работу в правительственной команде над приднестровским досье. Уверена, что Кульминский продолжит вносить свой вклад в разработку политик в этой области в будущем", - цитирует пресс-служба премьера.

Кульминский объяснил в пятницу журналистам свое решение семейными обстоятельствами, которые не позволяют ему полностью посвящать себя работе.

Осенью 2021 года он в составе молдавской правительственной делегации участвовал в переговорах по газовой проблеме. Также Кульминский должен был в ноябре представлять Молдавию на переговорах по приднестровской проблематике в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). До назначения в правительство работал в структурах по урегулированию конфликтов ООН, также являлся одним из учредителей Института стратегических инициатив.

В пятницу вице-председатель парламента Михаил Попшой сообщил о готовящихся перестановках в правительстве. При этом детали этих планов он не сообщил.