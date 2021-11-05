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Страны Балтии претендуют на более частое проведение учений по кибернетической безопасности

Литва позиционирует себя в качестве одного из лидеров в сфере кибербезопасности

ВИЛЬНЮС, 5 ноября. /ТАСС/. Вильнюс, Рига и Таллин выразили пожелание более частой организации в странах Балтии учений НАТО по кибернетической безопасности и увеличения финансирования этих мероприятий. Такое положение включено в резолюцию 40-й сессии Балтийской ассамблеи, которая проходила в пятницу в литовской столице.

"Необходимо создать условия для привлечения большего финансирования учений по кибербезопасности, которые в большем объеме могут проводиться НАТО в странах Балтии, и увеличения сил по ее обеспечению", - говорится в документе.

Литва позиционирует себя в качестве одного из лидеров в сфере кибербезопасности. В марте 2020 года она официально возглавила силы быстрого реагирования ЕС на кибератаки. Вильнюс координировал процесс их формирования. Проект был одобрен в конце 2017 года участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO). Членами проекта являются Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Хорватия и Эстония, наблюдателями - Бельгия, Греция, Испания, Италия, Словения, Финляндия и Франция. В сентябре Словения выразила желание изменить свой статус наблюдателя на статус полноправного члена инициативы.

Участники проекта осуществляют обмен не только информацией, но и кадрами, научными данными, выстраивают механизмы оказания взаимной помощи. По предложению Литвы они сформировали команды быстрого реагирования, которые при необходимости могут быть физически переброшены в нужное место.

Балтийская ассамблея, включившая в свою резолюцию положения по кибербезопасности, является платформой для сотрудничества между парламентами Литвы, Латвии и Эстонии. Она была учреждена в 1991 году.

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