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Минздрав Паленстины сообщил, что палестинский подросток убит полицейскими Израиля

Медперсонал боролся за жизнь подростка, однако спасти его не удалось, указано в сообщении ведомства

КАИР, 5 ноября. /ТАСС/. Тринадцатилетний палестинский подросток застрелен в ходе столкновений с пограничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении Минздрава Палестины, опубликованном в пятницу на его странице в Facebook.

"Подросток в возрасте 13 лет застрелен израильскими оккупантами в восточной части провинции Наблус. Он был доставлен в государственную больницу Рафидия с остановкой сердца и ранением в области живота. Медицинский персонал боролся за жизнь подростка, однако спасти его не удалось", - указано в сообщении ведомства.

Помимо этого, как проинформировала местная радиостанция "Саут Аль-Акса" со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца, 71 араб получил различные травмы в стычках с израильскими силовиками.

По данным радиостанции, помимо Наблуса, в настоящий момент столкновения также происходят в северной части провинции Хеврон (Эль-Халиль).

С конца мая жители нескольких районов Наблуса каждую пятницу проводят шествия в направлении вершины горы Сабих, где власти еврейского государства осуществляют поселенческую деятельность. Израильские полицейские препятствуют проведению демонстраций палестинцев, применяя против них силу.

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