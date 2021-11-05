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Страны Балтии считают необходимым укрепление воздушного коридора от Польши до Эстонии

Еще одним важным фактором обеспечения региональной безопасности партнеры считают сотрудничество по защищенности так называемого Сувалкского коридора

ВИЛЬНЮС, 5 ноября. /ТАСС/. Воздушный коридор от Польши до Эстонии, проходящий через Литву и Латвию, нуждается в укреплении. Об этом говорится в резолюции 40-й сессии Балтийской ассамблеи, которая проходила в пятницу в литовской столице.

"Необходимо поддерживать инициативы по укреплению воздушного пространства в коридоре между Польшей и Эстонией", - отмечается в резолюции.

Еще одним важным фактором обеспечения региональной безопасности партнеры считают сотрудничество по защищенности так называемого Сувалкского коридора. "Приветствуются и будут поддержаны решения по обеспечению мобильности военных подразделений в этом районе", - говорится в документе ассамблеи.

Сувалкский коридор - стратегически важный участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его перекрытии Литва оказывается в изоляции от западных партнеров по НАТО.

Балтийская ассамблея является платформой для сотрудничества между парламентами Литвы, Латвии и Эстонии. Она была учреждена в 1991 году.

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ЭстонияЛатвияЛитваПольша
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