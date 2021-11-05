Reuters: Байден намерен наращивать давление на власти Никарагуа после выборов

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена наращивать дипломатическое давление на власти Никарагуа после всеобщих выборов в этой стране, намеченных на воскресенье. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США.

По его словам, Вашингтон считает, что предстоящее голосование не будет честным. По данным опросов, большинство избирателей намерены поддержать Сандинистский фронт национального освобождения (СФНО) во главе с действующим президентом страны Даниэлем Ортегой.

Согласно сведениям указанного должностного лица, президент США выступит с данным заявлением в воскресенье. Он планирует подписать законопроект, предполагающий меры против Ортеги. Какие именно, не уточняется.

Избиратели в Никарагуа в воскресенье получат возможность проголосовать, в частности, за кандидатов на посты президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи (парламента) и муниципальных должностных лиц.

США и ЕС ставят под сомнение результаты будущих выборов из-за отказа властей Никарагуа провести избирательную реформу по западным стандартам, а также лишения регистрации нескольких политических партий и ареста некоторых потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции. Никарагуанское руководство считает такие обвинения вмешательством во внутренние дела страны и отрицает политические мотивы уголовного преследования арестованных.