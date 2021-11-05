Премьер Монголии выразил надежду на перспективные дальнейшие отношения с Россией

УЛАН-БАТОР, 5 ноября. /ТАСС/. Монголия хотела бы, чтобы новое столетие двусторонних отношений с Россией было наполнено перспективными проектами и программами. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на торжественном приеме, который прошел в пятницу в пятизвездочной гостинице Улан-Батора Shangri-La по случаю празднования столетия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Я хотел бы поднять этот тост за все наши совместные достижения прошедшего столетия, за большие и радужные перспективы будущего столетия и особенно [за то], чтобы наш будущий столетний период был обогащен в основном торгово-экономическими и перспективными проектами и программами. За процветание и более плодотворное сотрудничество в новом столетнем периоде в наших двусторонних отношениях", - сказал он.

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что отношения России и Монголия выдержали испытание временем, а это значит, что у них есть надежное, светлое и перспективное будущее. "Мы уверены друг в друге", - добавил он.