Блинкен заявил, что 10 ноября проведет министерскую онлайн-встречу по пандемии

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен 10 ноября провести встречу в онлайн-формате с коллегами из ряда стран для обсуждения вопросов, касающихся борьбы с пандемией нового коронавируса. Соответствующее заявление руководителя внешнеполитического ведомства США распространено в пятницу.

"Глобальная пандемия требует глобальных мер и постоянного внимания, поэтому я соберу 10 ноября 2021 года виртуальную министерскую встречу по COVID-19, - отметил Блинкен. - Министры иностранных дел должны сыграть ключевую роль в том, чтобы положить конец пандемии и подготовиться к будущему. Вместе с коллегами и главами региональных и международных организаций мы оценим текущее положение с точки зрения борьбы с COVID-19 в мире, воздействие вируса и угрозу пандемий в будущем". Список участников не приводится.

По словам Блинкена, участники встречи обсудят вопросы, касающиеся справедливого распределения вакцин от коронавируса, а также их эффективности. "Мы обсудим необходимость обеспечения финансирования потребностей глобальной безопасности в здравоохранительной сфере", - добавил госсекретарь.

Блинкен заострил внимание на том, что пандемия привела к возникновению кризиса в гуманитарной и экономической сферах, а также в области безопасности.