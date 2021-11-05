Совет Безопасности ООН согласовывает заявление по Эфиопии

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН работают над заявлением по ситуации в Эфиопии, которое может быть принято позднее в пятницу, в то время как повстанцы находятся уже почти в 300 км от столицы страны. Об этом ТАСС сообщил знакомый с обсуждениями в СБ ООН источник.

"Пока остаются некоторые несогласованные моменты в документе, работа над ними идет", - сказал собеседник агентства. Он не пояснил, в чем заключаются расхождения.

Повстанцы Тыграя в Эфиопии начали 27 октября крупное наступление. В начале текущей недели в районе города Кемисе в 325 км к северу от столицы страны Аддис-Абебы произошло соединение повстанческих отрядов Тыграя с силами сепаратистов из "Армии освобождения Оромо". В августе они подписали соглашение о совместных действиях против федерального правительства Эфиопии в целях его свержения. Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе.