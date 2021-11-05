СМИ: премьер Греции нанесет визит 8 декабря в Москву

АФИНЫ, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 8 декабря отправится с визитом в Москву. Об этом сообщила в пятницу вечером греческая газета "Прото тема".

По информации издания, визит 8 декабря будет кратким, премьер-министр в тот же день вернется в Грецию.

Официально информация о предстоящей поездке Мицотакиса в Москву не распространялась его пресс-службой.

В августе греческий премьер провел телефонный разговор с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в связи с катастрофическими пожарами в Греции. Россия тогда предоставила для тушения пожаров самолет-амфибию Бе-200ЧС. Пресс-служба Кремля сообщала, что президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с лесными пожарами в центральных районах республики. Для тушения пожаров тогда в Грецию были направлены еще два пожарных Ил-76 и два вертолета Ми-8.