Совбез ООН принял заявление по Эфиопии с призывом к сторонам заключить перемирие

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял заявление по ситуации в Эфиопии, призвав стороны конфликта - федеральные власти и различные группировки повстанцев, подошедшие к Аддис-Абебе на расстояние почти 300 км, - заключить перемирие.

"Они призвали закончить враждебные действия и заключить устойчивое перемирие для создания условий для начала инклюзивного национального диалога в Эфиопии для разрешения кризиса, а также для формирования фундамента мира и стабильности по всей стране", - говорится в принятом документе.