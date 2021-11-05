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Совбез ООН принял заявление по Эфиопии с призывом к сторонам заключить перемирие

Необходимо закончить враждебные действия, отметили в Совете Безопасности

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял заявление по ситуации в Эфиопии, призвав стороны конфликта - федеральные власти и различные группировки повстанцев, подошедшие к Аддис-Абебе на расстояние почти 300 км, - заключить перемирие.

"Они призвали закончить враждебные действия и заключить устойчивое перемирие для создания условий для начала инклюзивного национального диалога в Эфиопии для разрешения кризиса, а также для формирования фундамента мира и стабильности по всей стране", - говорится в принятом документе.

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Эфиопия
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