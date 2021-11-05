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Кризис на Украине

Зеленский вывел Резникова из состава делегации Украины в контактной группе по Донбассу

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вывел Алексея Резникова, назначенного на пост министра обороны, из состава украинской делегации, участвующей в переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом говорится в изданном в пятницу указе главы государства, сообщил президентский офис.

"Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - отмечается в указе.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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