Зеленский вывел Резникова из состава делегации Украины в контактной группе по Донбассу

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вывел Алексея Резникова, назначенного на пост министра обороны, из состава украинской делегации, участвующей в переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом говорится в изданном в пятницу указе главы государства, сообщил президентский офис.

"Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - отмечается в указе.