Экс-помощник президента Франции обжалует свой приговор

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший помощник президента Франции Александр Беналля, которого исправительный суд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы, в том числе двум условно, обжалует это решение. Об этом в пятницу в эфире телеканала BFM заявила его адвокат Жаклин Лафон.

"Очевидно, что Александр Беналля подаст апелляцию на это решение суда", - отметила она. Адвокат также заявила о "невиданной суровости" приговора. По ее словам, он несоразмерен "фактам и прошениям прокуратуры".

Суд приговорил Беналля к трем годам лишения свободы, в том числе двум условно, по ряду обвинений, выдвинутых после его участия в разгоне демонстрации 1 мая 2018 года. Единственный год лишения свободы ему разрешили отбывать под домашним арестом с электронным браслетом. Прокуратура просила для Беналля полтора года лишения свободы условно, штраф в размере €500, а также запрет занимать государственные должности в течение пяти лет и носить оружие в течение 10 лет.

Беналля в общей сложности предъявили 12 обвинений, включая насильственные действия против демонстрантов, вмешательство в работу полиции, незаконное использование дипломатических паспортов.