Директор ФБР обсудил борьбу с хакерами с коллегами в Дании, Польше и Швеции

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей посетил Данию, Польшу и Швецию, где обсудил с коллегами борьбу с киберпреступностью. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ФБР.

"На этой неделе Рей посетил Польшу, Данию и Швецию, чтобы встретиться с важными международными партнерами в области правоохранительной деятельности и национальной безопасности по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес", - отмечается в распространенном заявлении. Атташе по правовым вопросам ФБР, которые работают в Варшаве, Копенгагене и Стокгольме, провели брифинги для руководителя главного контрразведывательного ведомства США.

"Во время каждой из встреч с нашими польскими, датскими и шведскими партнерами Рей выражал благодарность ФБР и партнеров из правоохранительных органов США за их прочный союз. Его многочисленные встречи с зарубежными партнерами подтвердили нашу общую приверженность к продолжению совместных усилий по решению глобальных проблем преступности и кибербезопасности, с которыми мы все сталкиваемся, посредством постоянного сотрудничества, взаимодействия и обмена информацией", - отметили в пресс-службе бюро.

"Во время своих поездок Рей подчеркивал важность поддержания и дальнейшего развития этих важнейших партнерских отношений и то значение, которое ФБР придает таким отношениям в работе над достижением общей цели - защиты наших граждан", - заключили в ФБР.