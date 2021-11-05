ООН возобновила эвакуацию беженцев из Ливии в Нигер

ЖЕНЕВА, 5 ноября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) после более чем годичного перерыва возобновило эвакуацию в Нигер из Ливии нуждающихся в помощи беженцев и просителей убежища. Как сообщила в пятницу женевская штаб-квартира УВКБ, 172 человека были доставлены в Нигер 4 ноября авиарейсом гуманитарного назначения.

Речь идет о беженцах и просителях убежища, оказавшихся в трудном положении в Ливии. "Многие из эвакуированных ранее содержались под стражей в крайне тяжелых условиях, стали жертвами торговцев людьми или же столкнулись с насилием", - отметили в УВКБ. Благодаря снятию в Ливии запрета на гуманитарные авиарейсы в Нигер 4 ноября были эвакуированы 172 человека, в том числе беспризорные дети.

"УВКБ радо возобновлению этих эвакуационных полетов, спасающих жизни", - заявил представитель этого управления в Ливии Жан-Поль Кавальери. "Вместе с тем, учитывая ограниченное число мест, эвакуация может стать решением проблемы только для людей, находящихся в крайне уязвимой ситуации и срочно нуждающихся в безопасности и защите", - констатировал он.

"Эвакуация была осуществлена через Чрезвычайный транзитный механизм, созданный в 2017 году благодаря правительству Нигера, которое великодушно согласилось на временной основе принять на своей территории беженцев, оказавшихся в угрожающей их жизни ситуации в Ливии", - пояснили в УВКБ. За время действия этого механизма в Нигер из Ливии был вывезен 3 361 беженец и соискатель убежища. Из них 3 213 человек уже отбыли из Нигера в третьи страны. Это произошло, в частности, в рамках программы расселения беженцев.

Ливия остается основным перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в европейские страны. Согласно данным Национального комитета по правам человека Ливии, в 2020 году у побережья страны был спасен и доставлен на ее территорию 11 891 нелегальный мигрант, более 300 беженцев погибли.