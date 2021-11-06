Сформировано новое правительство самопровозглашенного государства турок-киприотов

НИКОСИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Новое коалиционное правительство было сформировано в пятницу в самопровозглашенной Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщила на своем сайте турко-кипрская газета "Ени дюзен".

В сообщении сказано, что в коалицию вошли Партия национального единства (ПНЕ) и "Демократическая партия" (ДП). "Вне игры" на этот раз оказалась Партия возрождения, входившая в предыдущую коалицию. Издание информирует, что новый премьер-министр ТРСК Фаиз Суджуоглу сегодня представил президенту непризнанного государства Эрсину Татару состав кабинета министров и получил одобрение.

Самым примечательными моментами формирования нового Кабмина ТРСК стало сохранение в нем поста главы МИД Тахсином Эртугрулоглу и возвращение после девятимесячного интервала на должность министра здравоохранения популярного турко-кипрского политика Али Пилли, который был уволен с должности предыдущим премьером Эрсаном Санером. В состав нового Кабмина также вошли министр внутренних дел Кутлу Эврен, министр финансов Дурсун Огуз, министр транспорта и общественных работ Ресмие Джаналтай - дочь экс-президента ТРСК Дервиша Эроглу, министр образования Олгун Амджаоглу, министр экономики и энергетики Сунат Атун, министр труда и охраны окружающей среды Корал Чагман, министр туризма Фикри Атаоглу и министр сельского хозяйства Назым Чавушоглу.

Предыдущая коалиция, сформированная ПНЕ вместе с ДП и Партией возрождения в декабре прошлого года, просуществовала 10 месяцев. Поначалу она имела поддержку 25 парламентариев, что составляло ровно половину мест в 50-местной Ассамблее ТРСК. Однако выход из рядов Партии возрождения одного из ее депутатов привел к тому, что прежний премьер Эрсан Санер стал возглавлять уже правительство парламентского меньшинства, а это обстоятельство существенно затруднило проведение различных законопроектов через Ассамблею и окончательно ослабило правящую коалицию.

В итоге Санер подал 13 октября прошение об отставке, которая была принята, но он рассчитывал переизбраться на пост главы ПНЕ и повести свою партию на новые парламентские выборы. Однако уже после этого его репутация оказалась подмочена сексуальным скандалом, что вынудило его уйти из политики. В итоге партийные выборы выиграл Суджуоглу, который в прежние годы многократно занимал в ТРСК различные министерские посты.

Остров Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.