Приспущенные из-за ситуации с индейцами флаги Канады вновь поднимут 7 ноября

ОТТАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Государственные флаги Канады, которые были приспущены на всех федеральных зданиях с 30 мая из-за ситуации с обнаруженными массовыми захоронениями детей индейцев, будут вновь подняты 7 ноября. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерств по вопросам канадского наследия и по взаимоотношениям британской Короны с коренными народами.

В нем уточняется, что канадские флаги будут подняты на закате 7 ноября, но 8 ноября на рассвете будут приспущены вновь в честь отмечаемого Дня ветеранов из числа коренных народов. "На следующий день на рассвете их поднимут опять, а приспустят только 11 ноября в День поминовения (день, когда в Канаде чтят соотечественников, павших в вооруженных конфликтах)", - отмечается в документе.

"Национальные флаги Канады были приспущены 30 мая после обнаружения безымянных могил учащихся бывшей школы для коренных народов в городе Камлупс, - говорится в заявлении. - Являясь главным символом нашей нации, национальный флаг находился в приспущенном виде в течение самого длительного периода времени за всю историю Канады, что свидетельствует о необычайном чувстве утраты". Официальные власти страны также намерены ежегодно приспускать национальные флаги на всех федеральных зданиях 30 сентября, когда в стране отмечают Национальный день правды и примирения [с коренными жителями североамериканской страны]".

В конце мая в Канаде на территории трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены свыше тысячи безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ.

В 1876 году при правлении премьер-министра Джона Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью их интеграции в канадское общество. Из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. Управлением этими учебными заведениями, в частности, занималась Римско-католическая церковь. В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в этих школах. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов (тогда $638 млн) пострадавшим.