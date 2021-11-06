Зеленский почтил память освободителей Киева от немецко-фашистских захватчиков

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в день 78-й годовщины освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков почтил память погибших соотечественников. Об этом в субботу сообщил президентский офис.

"Владимир Зеленский возложил цветы в зале памяти в музее освобождения Киева на территории Национального музея-заповедника "Битва за Киев в 1943 году" в селе Новые Петровцы Киевской области", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие руководители парламента, правительства, администрации Киевской области и украинской столицы. Они почтили память погибших освободителей Киева минутой молчания.

Зеленский также осмотрел монумент "Символ мира" на аллее музея-заповедника. "Освобождение Киева - это история безграничного безразличия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов", - приводит пресс-служба слова украинского лидера. Он поручил руководству Киевской областной администрации активизировать создание на территории музея-заповедника Центра национально-патриотического воспитания. В планах, в частности, построить новое помещение для музея "Украинской военной победы". Кроме того, к 80-летию освобождения Киева от нацистских захватчиков запланировано строительство монумента "Защитникам Украины".

Ранее с днем освобождения Киева поздравила соотечественников украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), заявив, что будет противостоять попыткам переписать историю. В свою очередь представители украинского Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной возложили цветы к памятнику генералу Ватутину в центре украинской столицы. "Возложили цветы настоящему герою - легендарному полководцу-генералу Николаю Ватутину! Мы помним, чтим и гордимся нашими предками - советскими солдатами-освободителями мира от нацизма", - написала в Facebook директор института Елена Бережная.

Освобождение Киева

Киев был освобожден 6 ноября 1943 года. В этот день войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина и 1-я отдельная чехословацкая бригада под командованием полковника Людвика Свободы взяли город под свой контроль, а также был создан плацдарм для дальнейшего освобождения правобережной Украины. За мужество и героизм были награждены орденами и медалями 17,5 тыс. бойцов и командиров Красной армии. В их честь в киевском метрополитене была открыта станция "Героев Днепра"

Командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Ватутин сыграл решающую роль в планировании, организации и проведении Киевской наступательной операции. 29 февраля 1944 года в стычке с бандформированием украинских националистов он был тяжело ранен и скончался 15 апреля в киевском госпитале от последствий ранения. Он похоронен в Мариинском парке в центре Киева, где в 1948 году был установлен памятник. После событий на Украине в феврале 2014 года мемориал Ватутина неоднократно осквернялся вандалами.