СМИ: в Аддис-Абебе предотвращена попытка взрыва

ПРЕТОРИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Взрыв предотвращен в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Arabiya .

По его данным, полиция предотвратила попытку взрыва в Аддис-Абебе. Телеканал не приводит подробностей случившегося.

Между тем в столице Эфиопии и в штатах Оромия и Сомали второй день подряд проходят крупные митинги в поддержку федерального правительства и с осуждением действий повстанцев Тыграя, направленных на подрыв единства страны. Как отмечает в субботу эфиопский телеканал Fana, десятки тысяч граждан, участвующих в нынешних акциях, заявляют о готовности оказать необходимую помощь вооруженным силами страны.