СМИ: в Камеруне боевики убили двух мирных граждан

ПРЕТОРИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека убиты в ночь на субботу на севере Камеруна боевиками из террористической группировки "Боко харам". Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на службы безопасности африканской страны.

По его информации, боевики атаковали деревню Черипути, убиты двое ее жителей, еще четверо получили ранения. В район направлено армейское подразделение, которое сейчас преследует террористов.

Возникшая в соседней Нигерии в 2002 году группировка "Боко харам" имеет базы в районе озера Чад и пытается распространить свою деятельность на прилегающие к нему страны, включая Камерун. В текущем году боевики из "Боко харам" и группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть запрещенной в РФ группировки "Исламское государство") совершили на территории Камеруна более десятка нападений как на военные, так и гражданские объекты.