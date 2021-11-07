В Никарагуа пройдут президентские и парламентские выборы

МАНАГУА, 7 ноября. /ТАСС/. Свыше 4,5 млн человек приглашены к участию в президентских и парламентских выборах, которые пройдут в Никарагуа в воскресенье. Им предстоит избрать президента и вице-президента, а также депутатов однопалатной Национальной ассамблеи и Центральноамериканского парламента.

Голосование начнется в 07:00 (16:00 мск) и пройдет при строгом соблюдении мер профилактики заражения коронавирусом. Власти задействуют около 15 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности народного волеизъявления, а следить за его ходом будут более 200 иностранных, в том числе российских, наблюдателей.

Наблюдать за выборами будут и представители Абхазии - в республику прибыла делегация во главе с министром иностранных дел Дауром Кове. Между Абхазией и Никарагуа установлены дипломатические отношения после того, как в сентябре 2008 года Никарагуа признала независимость Абхазии вслед за Российской Федерацией.

Выборы завершатся в 18:00 (03:00 понедельника мск), но если на участке к этому часу останутся избиратели, то они смогут проголосовать. Избранный президент вступит в должность 10 января следующего года на пятилетний срок.

Ортега - безусловный фаворит

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в середине октября, около 75% избирателей собираются поддержать действующего президента Даниэля Ортегу, баллотирующегося на пятый срок, и выдвинувшую его партию "Сандинистский фронт национального освобождения". Конкуренцию главе государства и его супруге Росарио Мурильо, вновь претендующей на должность вице-президента, составят пять человек, из которых наиболее известны представитель Либеральной конституционалистской партии Уолтер Эспиноса и лидер Никарагуанской партии христианского пути Гильермо Осорно. Последний принимал участие в президентских выборах в 1996 году, набрав 4,1% голосов.

В преддверии выборов в республике были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые намеревались выдвигаться на пост главы государства. В их числе оказалась дочь бывшего президента Кристиана Чаморро, которая, согласно итогам некоторых исследований общественного мнения, могла стать фаворитом предвыборной гонки. Прозвучавшие из-за рубежа требования освободить оппозиционеров власти Никарагуа оставили без внимания.

В июне власти Мексики и Аргентины решили отозвать своих послов из Манагуа. Как было отмечено в заявлении мексиканского внешнеполитического ведомства, это было сделано "для проведения консультаций о вызывающих озабоченность политических и юридических действиях правительства Никарагуа <...>, которые поставили под угрозу здоровье и свободу различных деятелей оппозиции <...>, активистов и предпринимателей".

Первые выборы после протестов

В апреле 2018 года небольшую республику всколыхнули масштабные антиправительственные выступления. Поводом для них послужило решение увеличить отчисления работодателей и наемных сотрудников в фонды социального страхования. Манифестации сопровождались столкновениями и гибелью людей, и вскоре после обострения обстановки власти заявили, что нововведения будут отменены.

Протесты тем не менее продолжились, а их участники стали требовать отставки президента и организации досрочных выборов. Жертвами насилия в ходе волнений стали, по некоторым оценкам, от 200 до более чем 500 человек, еще порядка 2 тыс. пострадали. В конце сентября того же года Ортега объявил протесты против властей вне закона.

Действия руководства республики были негативно встречены США и ЕС. В частности, Брюссель ввел санкции в отношении ответственных "за нарушения и злоупотребление правами человека или репрессии в отношении общества и демократической оппозиции".

Ожидается, что после выборов 7 ноября дипломатическое давление на Никарагуа со стороны некоторых представителей международного сообщества будет расти. В частности, по данным агентства Рейтер, администрация президента США Джо Байдена ведет работу с зарубежными партнерами над подготовкой новых санкций против Манагуа.