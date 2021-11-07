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СМИ: три человека погибли при взрывах в Джелалабаде

По данным радио Salam Watandar, после этого началась перестрелка между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане"

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в результате взрывов, произошедших в воскресенье в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщила местная радиостанция Salam Watandar.

По ее данным, два взрыва произошли неподалеку от отделения полиции города, после чего началась перестрелка между формированиями захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как уточняется, двое погибших являлись сотрудниками полиции.

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