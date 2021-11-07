Избирком Ливии начинает 8 ноября регистрацию кандидатов на выборах президента и парламента

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Регистрация кандидатов на президентских и парламентских выборах в Ливии стартует 8 ноября. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Триполи глава избирательной комиссии страны Имад ас-Сайех.

По его словам, прием заявлений от желающих баллотироваться на пост главы государства продлится до 22 ноября, регистрация кандидатов на парламентских выборах завершится 7 декабря. "Мы проведем честные выборы и не потерпим никакого давления на нас", - сказал ас-Сайех, отметив, что избирком сталкивается с дезинформацией, направленной на "подрыв его репутации".

По решению Форума ливийского политического диалога выборы назначены на 24 декабря. Эта дата была определена после достижения политического консенсуса между различными силами, находящимися как внутри страны, так и за ее пределами. Однако для проведения волеизъявления следовало подготовить нормативную базу, приняв новые законы о выборах главы государства и депутатов.

В сентябре и октябре парламентарии утвердили оба закона. Однако они устраивают далеко не все силы в стране. Высший государственный совет Ливии, который де-факто является второй палатой парламента с консультативными функциями, где доминируют представители исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), отклонил закон о выборах депутатов, заявив, что его принятие идет вразрез с Ливийским политическим соглашением, включенным в Конституционную декларацию. Не устроил госсовет и закон о выборах президента путем прямого голосования. Камнем преткновения стала статья, дающая право военным баллотироваться на высший государственный пост, что, как уверено большинство в Ливии, открывает путь к выдвижению фельдмаршала Халифы Хафтара, который уже временно сложил с себя полномочия командующего Ливийской национальной армией. В связи с этим совет призвал отложить президентские выборы до 2023 года в связи с невозможностью их проведения в нынешних условиях.

До сих пор до конца не ясно, состоится ли волеизъявление 24 декабря, так как даты неоднократно менялись, назывались разные этапы проведения голосования. Законодатели выступали за то, чтобы в декабре провести только президентские выборы, а парламентские - весной следующего года. Между тем международное сообщество призывает страну четко придерживаться обозначенной Форумом ливийского политического диалога даты.