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Расследование убийства президента Гаити

Сын убитого президента Гаити заявил, что на него также было совершено покушение

После убийства Жовенеля Моиза Жоверлен уехал в Канаду

ГАВАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Старший сын убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Жоверлен заявил, что в день нападения на резиденцию главы государства на него также было совершено покушение.

"Меня сопровождали жена, дочь и верные сотрудники. Мы все попали в засаду, но вышли живыми и невредимыми благодаря сотрудникам охраны, - сказал он в воскресенье в эфире радиостанции Metropole. - У меня есть информация о том, что произошло в ночь убийства. Пока я не оглашаю ее".

После убийства президента его сын уехал в Канаду.

7 июля Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

Теги
КанадаГаитиМоиз, ЖовенельРасследование убийства президента Гаити
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