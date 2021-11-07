Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года

"Это то, что, по заявлениям ВОЗ и эпидемиологов, необходимо для окончательной победы над пандемией. США предложили более 1 млрд доз вакцины, и мы уже передали более 225 млн из них, больше, чем весь остальной мир. Так что президент Байден собрал мир, чтобы представить план. Чтобы проследить за выполнением этих целей, госсекретарь [США Энтони Блинкен] проведет мероприятие в развитие этих задач в ноябре, а Байден снова соберет мир в начале следующего года", - сказал Салливан.

Он подчеркнул, что именно Байден на сентябрьском виртуальном саммите по коронавирусу выступил с инициативой вакцинировать 70% населения мира к сентябрю следующего года.

"Президент Байден задавался тем же вопросом, почему на вакцинацию мирового населения от коронавируса направляется так мало ресурсов по мере того, как приближалось лето и становилась все более очевидной разница между тем, что необходимо для вакцинации всего мира и тем, что направляют на эту цель страны по всему миру, - сказал Салливан. - Так что он созвал мир на саммит в сентябре и поставил амбициозную цель - вакцинировать 70% населения мира за год, в общем - к следующему сентябрю".

Предыдущий саммит по коронавирусу Байден провел 22 сентября 2021 года.