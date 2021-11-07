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Пандемия COVID-19

Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что вакцинация, по мнению экспертов, необходима для победы над пандемией
Президент США Джо Байден EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS/POOL
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Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу CNN.

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"Это то, что, по заявлениям ВОЗ и эпидемиологов, необходимо для окончательной победы над пандемией. США предложили более 1 млрд доз вакцины, и мы уже передали более 225 млн из них, больше, чем весь остальной мир. Так что президент Байден собрал мир, чтобы представить план. Чтобы проследить за выполнением этих целей, госсекретарь [США Энтони Блинкен] проведет мероприятие в развитие этих задач в ноябре, а Байден снова соберет мир в начале следующего года", - сказал Салливан.

Он подчеркнул, что именно Байден на сентябрьском виртуальном саммите по коронавирусу выступил с инициативой вакцинировать 70% населения мира к сентябрю следующего года.

"Президент Байден задавался тем же вопросом, почему на вакцинацию мирового населения от коронавируса направляется так мало ресурсов по мере того, как приближалось лето и становилась все более очевидной разница между тем, что необходимо для вакцинации всего мира и тем, что направляют на эту цель страны по всему миру, - сказал Салливан. - Так что он созвал мир на саммит в сентябре и поставил амбициозную цель - вакцинировать 70% населения мира за год, в общем - к следующему сентябрю".

Предыдущий саммит по коронавирусу Байден провел 22 сентября 2021 года.

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19Салливан, Джейк
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