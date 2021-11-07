Салливан утверждает, что США, в отличие от Ирана, готовы к переговорам по ядерной сделке

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. США готовы вернуться к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) в отношении иранской ядерной программы, но Тегеран пока не демонстрирует стремления к этому. С таким утверждением выступил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу CNN .

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Мы заявили, что вернемся к соглашению, если Иран будет готов вернуться к выполнению соглашения. Факт заключается в том, что Иран до сих пор не продемонстрировал желания вернуться к соблюдению СВПД", - сказал он.

По словам Салливана, США тесно работают с партнерами и союзниками с целью создания необходимых условий для диалога. "Мы готовы вернуться за стол переговоров и продолжить работать над этим", - отметил он.

"Это не имеет никакого отношения к политике, но связано с той реальностью, что Иран имеет конкретные обязательства, которые надо выполнять", - добавил Салливан.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в интересах преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этого соглашения. Его преемник Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть свою страну в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет с Ираном переговоры в Вене о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч. Начало очередного этапа намечено на 29 ноября.