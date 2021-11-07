Глава бюро ДНР во Франции заявил, что Украина тормозит переговоры в "нормандском формате"

ПАРИЖ, 7 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Действия Украины в последние месяцы говорят о том, что в действительности ей не нужен "нормандский формат" и Киев сознательно тормозит переговорный процесс, нарушая минские соглашения. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС глава ассоциации "Представительство Донецкой народной республики (ДНР) во Франции" Юбер Файяр.

"Киеву не нужен "нормандский формат", они нарушают минские соглашения при попустительстве европейских стран и США, которые сейчас как никогда присутствуют на Донбассе", - заявил он, комментируя заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова о том, что "нормандский формат" и продолжение его работы находится "под большим вопросом".

По словам Файяра, президент Украины Владимир Зеленский "не уважает свое же слово, а его армия продолжает безнаказанно бомбить мирных жителей на линии соприкосновения в Донбассе". "Он даже дошел до того, что использует беспилотники, купленные в Турции, несмотря на запрет минских соглашений", - добавил глава ассоциации.

Отдельно он раскритиковал заявления Зеленского на саммите COP26 в Глазго о том, что после потери Украиной контроля над Донбассом и Крымом эти два региона стали "экобомбами в центре Европы". "С момента воссоединения Крыма с Россией одной из забот крымских властей стала экология, в период Украины этот вопрос игнорировался. Что касается Донбасса, власти Донецка и Луганска разработали хорошую экологическую политику, но в ходе бомбардировок со стороны Украины целями становятся водоочистные сооружения и энергетическая инфраструктура, что создает угрозу загрязнения", - заявил собеседник агентства.

Говоря о перспективах дальнейших переговоров, Файяр отметил, что ситуация серьезная, и выразил мнение, что сейчас "ни одно европейское правительство не желает улучшения ситуации", придерживаясь антироссийского курса. "Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан должен приехать в Донбасс и пообщаться с местными жителями, существование которых он не хочет признавать и чьи страдания он игнорирует с 2014 года", - заключил глава ассоциации.

Переговорный процесс

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года, переговоры ведут представители России, Украины, ФРГ и Франции. С тех пор состоялось пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

План мирного урегулирования конфликта, подписанный в феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" и получивший название Комплекс мер по выполнению минских соглашений, до сих пор так и не реализован. Кроме того, отсутствует прогресс и по договоренностям саммита в Париже. В частности, Киев в качестве механизма политического урегулирования конфликта так и не внедрил "формулу Штайнмайера". В Конституцию Украины не внесены поправки об особом статусе Донбасса и не принят закон об амнистии. Вместо этого Киев, вопреки очередности, установленной минскими соглашениями, требует передать под контроль участок границы с Россией в Донбассе еще до выполнения политической части соглашений.

Глава МИД России Сергей Лавров 31 октября заявлял, что Москва передала партнерам предложения по содержательному наполнению новой встречи в "нормандском формате" и ожидает их реакции. 7 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж и Берлин не отвечают на предложение РФ обсудить итоговый документ перед встречей в "нормандском формате".

1 ноября в МИД Германии подтвердили получение российских предложений по новой встрече в "нормандском формате" и заявили, что изучают их. В МИД Франции в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова Лаврова о российском предложении лишь заявили, что на переговорах 11 октября российской стороне были переданы предложения по поводу сроков министерской встречи и в Париже также ждут ответа.